​ФИФА выплатит компенсацию «Ливерпулю» за травму Гомеса

ФИФА выплатит «Ливерпулю» компенсацию за травму Джо Гомеса, полученную в расположении сборной Англии. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на данные Футбольной ассоциации Англии. Источник пишет о том, что мерсисайдцы получат приметно два миллиона фунтов (2,23 миллиона евро) в рамках покрытия зарплаты травмированного игрока.

На игроков сборной Англии распространяется пакет страхования в рамках защиты клубов ФИФА. Он действует на травмы, полученные игроками в сборных во всех матчах категории А, товарищеских матчах и тренировках.

ФИФА будет пропорционально платить «Ливерпулю», пока Гомес не возобновит тренировки с основой.

Максимальный размер страховой выплаты по этой программе – 6,75 миллиона фунтов в год.