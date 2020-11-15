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​ФИФА выплатит компенсацию «Ливерпулю» за травму Гомеса

15 Ноября 2020, 14:52,

Depositphotos

ФИФА выплатит «Ливерпулю» компенсацию за травму Джо Гомеса, полученную в расположении сборной Англии. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на данные Футбольной ассоциации Англии. Источник пишет о том, что мерсисайдцы получат приметно два миллиона фунтов (2,23 миллиона евро) в рамках покрытия зарплаты травмированного игрока.

На игроков сборной Англии распространяется пакет страхования в рамках защиты клубов ФИФА. Он действует на травмы, полученные игроками в сборных во всех матчах категории А, товарищеских матчах и тренировках.

ФИФА будет пропорционально платить «Ливерпулю», пока Гомес не возобновит тренировки с основой.

Максимальный размер страховой выплаты по этой программе – 6,75 миллиона фунтов в год.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Джо Гомес
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