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​У последнего основного защитника «Ливерпуля» тоже повреждение

15 Ноября 2020, 14:18,

twitter.com

Юргену Клоппу не позавидуешь. Важные игроки «Ливерпуля» вылетают один за одним из-за травм и коронавируса. Выяснилось, что проблемы со здоровьем есть у последнего основного защитника «красных» - Эндрю Робертсона.

«Робертсон – самый сомнительный из всех футболистов, над которыми стоит вопросительный знак», - сказал на пресс-конференции перед матчем со Словакией главный тренер шотландской команды Стив Кларк.

Эндрю Робертсон имеет проблемы с подколенным сухожилием. Ранее «Ливерпуль» потерял других защитников - Трента Александер-Арнольда, Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Сборная Шотландии, Эндрю Робертсон
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