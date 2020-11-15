​У последнего основного защитника «Ливерпуля» тоже повреждение

Юргену Клоппу не позавидуешь. Важные игроки «Ливерпуля» вылетают один за одним из-за травм и коронавируса. Выяснилось, что проблемы со здоровьем есть у последнего основного защитника «красных» - Эндрю Робертсона.

«Робертсон – самый сомнительный из всех футболистов, над которыми стоит вопросительный знак», - сказал на пресс-конференции перед матчем со Словакией главный тренер шотландской команды Стив Кларк.

Эндрю Робертсон имеет проблемы с подколенным сухожилием. Ранее «Ливерпуль» потерял других защитников - Трента Александер-Арнольда, Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.