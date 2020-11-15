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​«Ливерпуль» положил глаз на защитника «Олимпиакоса»

15 Ноября 2020, 11:36,

Depositphotos

Центральный защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду входит в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом сообщает Daily Star.

По данным источника, трансфер 26-летнего футболиста может обойтись «Ливерпулю» в 20 миллионов евро.

В настоящий момент у «Ливерпуля» сложилась проблемная ситуация с центральными защитниками. Серьёзные травмы получили два ведущих игрока на этой позиции – Виргил ван Дейк и Джо Гомес.

После восьми сыгранных туров Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Лестера» команда Юргена Клоппа отстаёт всего лишь на один зачётный балл.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Олимпиакос, Рубен Семеду
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