​«Ливерпуль» положил глаз на защитника «Олимпиакоса»

Центральный защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду входит в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом сообщает Daily Star.

По данным источника, трансфер 26-летнего футболиста может обойтись «Ливерпулю» в 20 миллионов евро.

В настоящий момент у «Ливерпуля» сложилась проблемная ситуация с центральными защитниками. Серьёзные травмы получили два ведущих игрока на этой позиции – Виргил ван Дейк и Джо Гомес.

После восьми сыгранных туров Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Лестера» команда Юргена Клоппа отстаёт всего лишь на один зачётный балл.