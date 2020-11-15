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Врач сборной Египта рассказал о состоянии Салаха после выявления коронавируса

15 Ноября 2020, 10:30,

Евро-Футбол.Ру

Врач сборной Египта Мохамед Абу Элела высказался по поводу состояния нападающего Мохамеда Салаха. Звёздный футболист ранее сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«У Салаха лёгкая форма заболевания, серьёзных симптомов нет. Он должен самоизолироваться в Египте, пока его тест на коронавирус не покажет отрицательный результат. Затем он сможет вернуться обратно.

Для Египта Салах особенный, что и вызывает обеспокоенность властей страны. Все хотят помочь и делают для Салаха всё», - приводит слова врача Goal.com.

В 67 матчах за сборную Египта Мохамед Салах записал на свой счёт 41 гол.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах, Сборная Египта
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