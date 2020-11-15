«Манчестер Сити» хочет подписать Месси и Рамоса

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15 Ноября 2020, 00:19,
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«Манчестер Сити» может подписать двух звёздных футболистов. Как сообщает аргентинский ESPN, «горожане» готовят предложения для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и защитника «Реала» Серхио Рамоса.
Контракты Месси и Рамоса с их клубами рассчитаны до конца текущего сезона. Это означает, что следующим летом «Манчестер Сити» сможет подписать футболистов бесплатно, либо же купить их зимой по сниженной цене.
Ранее появилась информация о том, что в контракте Месси с «Манчестер Сити» будет пункт, согласно которому форвард после нескольких лет в Англии перейдёт в «Нью-Йорк Сити».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Лионель Месси, Серхио Рамос
Рамос игрок Реала , я сомневаюсь что он пойдет к Пепу и сити , и заодно в компанию с Месси , скорее всего , ну вернее я так надеюсь он закончит карьеру в Реале . Он дух Реала . На данный момент он лидер команды .