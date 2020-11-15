«Манчестер Сити» хочет подписать Месси и Рамоса

«Манчестер Сити» может подписать двух звёздных футболистов. Как сообщает аргентинский ESPN, «горожане» готовят предложения для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Контракты Месси и Рамоса с их клубами рассчитаны до конца текущего сезона. Это означает, что следующим летом «Манчестер Сити» сможет подписать футболистов бесплатно, либо же купить их зимой по сниженной цене.

Ранее появилась информация о том, что в контракте Месси с «Манчестер Сити» будет пункт, согласно которому форвард после нескольких лет в Англии перейдёт в «Нью-Йорк Сити».