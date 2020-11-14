​В Ливерпуле обезобразили граффити с Клоппом

В Ливерпуле неизвестные обезобразили граффити с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, которое нарисовал известный художник Аске. На произведении в Мерсисайде краской нарисовали мужской половой орган.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. При немце у руля «Ливерпуль» добился существенного прогресса и смог завоевать трофей Лиги чемпионов, а также стать чемпионом Англии после тридцатилетнего перерыва.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные» отстают от лидирующего «Лестера» всего на один зачётный балл.