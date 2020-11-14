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​В Ливерпуле обезобразили граффити с Клоппом

14 Ноября 2020, 22:45,

Depositphotos

В Ливерпуле неизвестные обезобразили граффити с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, которое нарисовал известный художник Аске. На произведении в Мерсисайде краской нарисовали мужской половой орган.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. При немце у руля «Ливерпуль» добился существенного прогресса и смог завоевать трофей Лиги чемпионов, а также стать чемпионом Англии после тридцатилетнего перерыва.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные» отстают от лидирующего «Лестера» всего на один зачётный балл.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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Комментарии (2)
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1
deathzetk
14 Ноября 2020, 23:15

это трофей клопа в этом сезоне)

0
odessa83234
15 Ноября 2020, 00:07

Там была ещё записка:
"Спасёт вас только "ВОЛШЕБНАЯ "ПАЛОЧКА"" (фаны "Эвертона")".

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