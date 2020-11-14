​«Манчестер Сити» предложит Месси контракт с пунктом о переходе игрока в «Нью-Йорк Сити»

«Манчестер Сити» по-прежнему заинтересован в приглашении в свои ряды нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Как сообщает Mundo Deportivo, английский клуб готовит аргентинцу предложение. Оно будет включать в себя пункт о переходе Месси в «Нью-Йорк Сити» после его периода в Англии.

Стоит отметить, что «Нью-Йорк Сити» входит в список клубов, которыми владеет компания City Group.

Напомним, Лионель Месси хотел покинуть «Барселону» прошлым летом, но президент Хосеп Бартомеу не отпустил его. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца текущего сезона.