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​«Манчестер Сити» предложит Месси контракт с пунктом о переходе игрока в «Нью-Йорк Сити»

14 Ноября 2020, 21:59,

Depositphotos

«Манчестер Сити» по-прежнему заинтересован в приглашении в свои ряды нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Как сообщает Mundo Deportivo, английский клуб готовит аргентинцу предложение. Оно будет включать в себя пункт о переходе Месси в «Нью-Йорк Сити» после его периода в Англии.

Стоит отметить, что «Нью-Йорк Сити» входит в список клубов, которыми владеет компания City Group.

Напомним, Лионель Месси хотел покинуть «Барселону» прошлым летом, но президент Хосеп Бартомеу не отпустил его. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца текущего сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Лионель Месси, Нью-Йорк Сити, Трансферы футбола - лето 2021
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