Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​В Англии будут тестировать возможность дополнительной замены из-за травм головы

14 Ноября 2020, 17:50,

Global Look Press

В футболе готовят новое изменение. Речь о возможности проводить дополнительную замену в ситуации, когда футболист получил травму головы, а все замены уже использованы. Как сообщает BBC, в Англии могут начать тестировать такую возможность со следующего сезона, хотя клубы надеются начать уже с января 2021 года.

Чтобы избежать потенциального злоупотребления дополнительной заменой, команда соперника в таком случае будет тоже получать право на ещё одну замену.

Окончательное решение по поводу нововведения должен принять Международной совет футбольных ассоциаций (IFAB). Именно этот орган регулирует правила футбола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: правила футбола
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