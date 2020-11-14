​В Англии будут тестировать возможность дополнительной замены из-за травм головы

В футболе готовят новое изменение. Речь о возможности проводить дополнительную замену в ситуации, когда футболист получил травму головы, а все замены уже использованы. Как сообщает BBC, в Англии могут начать тестировать такую возможность со следующего сезона, хотя клубы надеются начать уже с января 2021 года.

Чтобы избежать потенциального злоупотребления дополнительной заменой, команда соперника в таком случае будет тоже получать право на ещё одну замену.

Окончательное решение по поводу нововведения должен принять Международной совет футбольных ассоциаций (IFAB). Именно этот орган регулирует правила футбола.