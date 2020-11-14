Фабрегас: «Уилшер мог стать легендой английского футбола»

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14 Ноября 2020, 13:53,
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Экс-футболист «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас высказался о полузащитнике Джеке Уилшере. В настоящий момент 28-летний хавбек находится в статусе свободного агента.
«Жаль, что карьера Уилшера сложилась таким образом. Он мог стать легендой английского футбола. Я считал, что у Джека есть все, чтобы добиться успеха в каталонской «Барселоне» или мадридском «Реале». Он обладал невероятным талантом и мог добиться гораздо большего», - передает слова испанца издание Daily Mail.
Напомним, что последним местом работы Уилшера был лондонский «Вест Хэм». В составе «Арсенала» полузащитник выступал с 2008-го по 2018-й год. За сборную Англии Джек провел 34 матча и забил два гола.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сеск Фабрегас, Джек Уилшер
все сижки виноваты )))