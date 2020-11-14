Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Фабрегас: «Уилшер мог стать легендой английского футбола»

14 Ноября 2020, 13:53,

УЕФА

Экс-футболист «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас высказался о полузащитнике Джеке Уилшере. В настоящий момент 28-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

«Жаль, что карьера Уилшера сложилась таким образом. Он мог стать легендой английского футбола. Я считал, что у Джека есть все, чтобы добиться успеха в каталонской «Барселоне» или мадридском «Реале». Он обладал невероятным талантом и мог добиться гораздо большего», - передает слова испанца издание Daily Mail.

Напомним, что последним местом работы Уилшера был лондонский «Вест Хэм». В составе «Арсенала» полузащитник выступал с 2008-го по 2018-й год. За сборную Англии Джек провел 34 матча и забил два гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сеск Фабрегас, Джек Уилшер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
overkill666
14 Ноября 2020, 16:15

все сижки виноваты )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты