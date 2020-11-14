Динь: «У «Эвертона» есть амбиции выступать в Лиге чемпионов»

Защитник «Эвертона» Люка Динь рассказал о цели мерсисайдцев в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«У нас есть амбиции выступать в Лиге чемпионов. Я уже соскучился по этому турниру. Я привык выступать за команды, который принимают участие в Лиге чемпионов. Но попасть туда будет крайне тяжело, ведь борьба за топ-4 в АПЛ очень ожесточенная. Впрочем, нет никаких сомнений, что наша главная цель - выход в еврокубки», - приводит слова француза портал Goal.

После восьми сыгранных туров чемпионата Англии «Эвертон» набрал 13 баллов и располагается на седьмом месте в турнирной таблице.