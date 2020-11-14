Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Динь: «У «Эвертона» есть амбиции выступать в Лиге чемпионов»

14 Ноября 2020, 13:25,

УЕФА

Защитник «Эвертона» Люка Динь рассказал о цели мерсисайдцев в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«У нас есть амбиции выступать в Лиге чемпионов. Я уже соскучился по этому турниру. Я привык выступать за команды, который принимают участие в Лиге чемпионов. Но попасть туда будет крайне тяжело, ведь борьба за топ-4 в АПЛ очень ожесточенная. Впрочем, нет никаких сомнений, что наша главная цель - выход в еврокубки», - приводит слова француза портал Goal.

После восьми сыгранных туров чемпионата Англии «Эвертон» набрал 13 баллов и располагается на седьмом месте в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Люка Динь
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Комментарии (2)
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KING KENNI
14 Ноября 2020, 17:27

Костоломам не место в ЛЧ. Это вам не английские упоротые слепые судьи. Будете в каждом матче получать по паре красных и за шесть групповых матчей останетесь вообще без игроков и репутации

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Super fanat
14 Ноября 2020, 14:54

Так у всех есть... И у Лестера, и у Саутгемптона, и у Астон Виллы... Если гранды будут так страдать и дальше, маленькие команды будут иметь шанс. А, судя по всему, у грандов проблемы только начинаются! Но не думаю, что Эвертону что-то перепадёт в этом сезоне даже при таком раскладе... Уже нестабильно играют, а это значит, что сезон не вытянут.

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