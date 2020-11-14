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«Манчестер Юнайтед» отказался от возвращения Роналду

14 Ноября 2020, 12:42,

Depositphotos

Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается возвращать в команду 35-летнего португальского форварда Криштиану Роналду, ныне выступающего за туринский «Ювентус», утверждает издание Manchester Evening News. «Красных дьяволов» смущает высокая трансферная стоимость и заработная плата игрока.

Напомним, что португальский бомбардир защищал цвета английского гранда с 2003-го по 2009-й год. После успешного этапа карьеры на «Олд Траффорд» Криштиану перешел в мадридский «Реал». В составе «Ювентуса» он выступает с 2018-го года.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду сыграл четыре поединка, записав на свой счет шесть голов и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду
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