Футболист АПЛ был задержан по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы

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14 Ноября 2020, 11:29,
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Футболист, выступающий за один из клубов английской Премьер-лиги, был задержан по подозрению в незаконном лишении свободы и изнасиловании. Об этом информирует издание Sportsmail.
Источник не может раскрыть личность игрока по юридическим причинам. Инцидент произошел в октябре в доме футболиста.
В данный момент движется расследование случившегося. После ареста игрок был отпущен, однако продолжает находиться под пристальным наблюдением полиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Апл