Футболист АПЛ был задержан по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы

Футболист, выступающий за один из клубов английской Премьер-лиги, был задержан по подозрению в незаконном лишении свободы и изнасиловании. Об этом информирует издание Sportsmail.

Источник не может раскрыть личность игрока по юридическим причинам. Инцидент произошел в октябре в доме футболиста.

В данный момент движется расследование случившегося. После ареста игрок был отпущен, однако продолжает находиться под пристальным наблюдением полиции.