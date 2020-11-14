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Футболист АПЛ был задержан по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы

14 Ноября 2020, 11:29,

Depositphotos

Футболист, выступающий за один из клубов английской Премьер-лиги, был задержан по подозрению в незаконном лишении свободы и изнасиловании. Об этом информирует издание Sportsmail.

Источник не может раскрыть личность игрока по юридическим причинам. Инцидент произошел в октябре в доме футболиста.

В данный момент движется расследование случившегося. После ареста игрок был отпущен, однако продолжает находиться под пристальным наблюдением полиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Апл
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