Анчелотти хочет переманить в «Эвертон» ещё одного игрока «Реала»

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14 Ноября 2020, 10:23,
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Полузащитник Иско с каждым днем все ближе к уходу из мадридского «Реала». Футболист больше не нужен главному тренеру команды Зинедину Зидану, а потому занялся поиском нового места работы.
Согласно информации издания Le10Sport, подписать 28-летнего испанца собирается «Эвертон». Наставник «ирисок» Карло Анчелотти лично настаивает на подписании хавбека. Мерсисайдцы рассматривают вариант с арендой Иско до конца сезона-2020/2021.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник принял участие в шести поединках. Действующий контракт Иско с «королевским» клубом истекает летом 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эвертон, Карло Анчелотти, Иско, Трансферы футбола - зима 2021
Иско колумбиец? Не знал)) Вроде за Испанию бегал)