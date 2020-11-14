Янмат может перейти в «Ливерпуль»

Защитник Дарил Янмат, находящийся в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Уофтордом», может продолжить карьеру в другом английском клубе.

Согласно информации издания TeamTalk, «Ливерпуль», испытывающий проблемы из-за множественных травм своих защитников, может подписать 31-летнего голландского футболиста. Мерсисайдцы рассчитывают, что им разрешат подписать Янмата вне трансферного окна в связи со сложившейся ситуацией.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Дарил на поле не появлялся. В чемпионате Англии голландский защитник выступает с 2014-го года.