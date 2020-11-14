Парти: «Хочу пройти путь Эссьена в Англии»

Недавно приобретенный «канонирами» Томас Парти рассказал о своём кумире в Англии.

Ганец нацелился на повторение пути своего идола и экс-полузащитника «Челси» - Майкла Эссьена.

«Я вырос, наблюдая за Майклом Эссьеном, Мунтари, братьями Айю - они люди, на которых я равняюсь, и они оказали большое влияние на жителей Ганы», - сказал Парти в интервью пресс-службе «Арсенала».

Напомним, что Парти присоединился к «Арсеналу» в сенсационной сделке в последний день трансферного окна, когда ганец расторг контракт с «Атлетико».

За «канониров» Парти сыграл 4 матча и пока результативными действиями не отличился. В трофейном активе Парти Лига Европы и Суперкубок УЕФА – оба турнира выиграны вместе с «Атлетико» Мадрид.

Стоит отметить, что Эссьен играл за «Челси» с 2005 по 2014 год и выиграл с «синими» восемь титулов, включая Лигу чемпионов.