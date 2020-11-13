«Лестер» – главный претендент на Товена

«Лестер» присматривается к бывшему нападающему «Ньюкасла» Флорьяну Товену.

Форвард находится на радаре многих европейских клубов, однако именно «Лестер» и «Милан» называются наиболее очевидными вариантами для продолжения карьеры француза.

Calciomercato сообщает, что нападающий «Марселя» привлек внимание «Лестера» после своего успешного старта в Лиге 1. В этом сезоне у Флорьяна 7 матчей, в которых 27-летний игрок забил 3 мяча.

Контракт Товена истекает в конце сезона, что делает его переход в качестве свободного агента летом вполне реальным. Кроме того, ресурс сообщает, что такие условия на руку «лисам», так как скорое завершение контракта с «Марселем» означает основательное падение цены на игрока в январе.