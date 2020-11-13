Рауль Хименес подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес подтвердил присутствие к нему интереса со стороны грандов европейского футбола. Об этом заявил Goal.

Мексиканец сказал, что «Манчестер Юнайтед», как и прошлым летом, будет снова пытаться подписать его, и не исключает своих дальнейших шагов в этом направлении.

Кроме того, Хименес заявил, что на контакт с ним этим летом выходили представители «Ювентуса», однако, игрок им сказал, что предельно счастлив в нынешнем клубе.

После вопроса о потенциальном трансфере в стан «красных дьяволов» Рауль Хименес подтвердил, что не исключает возможность перехода на «Олд Траффорд» в будущем.

Напомним, что за свою карьеру в «Вулверхэмптоне» Хименес сыграл 108 матчей, в которых забил 48 мячей.