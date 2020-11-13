Сборная Египта удалила пост с информацией о коронавирусе у Салаха

Пресс-служба сборной Египта удалила заявление, в котором сообщалось о заражении коронавирусом нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В новом заявлении египетской сборной сообщается о том, что три игрока египтян сдали положительные тесты на коронавирус, повторные тесты будут проведены завтра.

Отмечается, что коронавирус обнаружен и у нескольких футболистов соперника египтян сборной Того.

Завтра, 14 ноября, сборная Египта встретится со сборной Того в рамках квалификации Кубка африканских наций.

После двух туров в активе сборной Египта лишь два очка, египтяне расположились на третьей строчке в группе G.