Сборная Египта удалила пост с информацией о коронавирусе у Салаха

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13 Ноября 2020, 19:46,
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Пресс-служба сборной Египта удалила заявление, в котором сообщалось о заражении коронавирусом нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
В новом заявлении египетской сборной сообщается о том, что три игрока египтян сдали положительные тесты на коронавирус, повторные тесты будут проведены завтра.
Отмечается, что коронавирус обнаружен и у нескольких футболистов соперника египтян сборной Того.
Завтра, 14 ноября, сборная Египта встретится со сборной Того в рамках квалификации Кубка африканских наций.
После двух туров в активе сборной Египта лишь два очка, египтяне расположились на третьей строчке в группе G.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Мохамед Салах