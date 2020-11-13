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Салах заразился коронавирусом

13 Ноября 2020, 18:21,

Евро-Футбол.Ру

Футболисты сборной Египта прошли регулярное тестирование на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба египетской сборной, у нападающего «Ливерпуля» и лидера национальной команды Мохамеда Салаха положительный тест на коронавирус.

Напомним, что ранее коронавирус в «Ливерпуле» был обнаружен у Мане, Шакири и у Алькантараы.

28-летний Салах сыграл тринадцать матчей за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил десять голов и отдал одну голевую передачу.

В субботу, 21 ноября, «Ливерпулю» предстоит принять на своём поле «Лестер», начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Мохамед Салах
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