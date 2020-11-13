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Наставник «Вулверхэмптона» признан лучшим тренером АПЛ в октябре

13 Ноября 2020, 17:01,

Евро-Футбол.Ру

Наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в октябре.

Подопечные португальского специалиста выиграли три игры в октябре – это наилучший результат в чемпионате Англии, а также пропустили всего лишь один гол.

«Вулверхэмптон» после восьми туров занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе тринадцать очков, отставание от пятого места составляет всего лишь два зачётных балла.

Отметим, что Нуну продлил контракт с клубом перед началом сезона, новое соглашение португальца с «волками» рассчитано до середины 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вулверхэмптон, Нуну Эшпириту Санту
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