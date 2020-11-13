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«Арсенал» интересуется двумя футболистами «РБ Лейпцига»

13 Ноября 2020, 16:48,

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Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к двум футболистам «РБ Лейпцига».

Как сообщает The Sun, ими являются защитник Ибраима Конате и полузащитник Кристофер Нкунку. Отмечается, что лондонский клуб может перейти к предметным переговорам уже в летнее трансферное окно.

22-летний Нкунку в нынешнем сезоне сыграл одиннадцать матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах, забил один гол и отдал три голевые передачи. Трансферная стоимость француза оценивается в 33 миллиона евро.

Что касается 21-летнего Конате, то он выступает на позиции центрального защитника, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, РБ Лейпциг, Кристофер Нкунку, Ибраима Конате
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