«Арсенал» интересуется двумя футболистами «РБ Лейпцига»

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к двум футболистам «РБ Лейпцига».

Как сообщает The Sun, ими являются защитник Ибраима Конате и полузащитник Кристофер Нкунку. Отмечается, что лондонский клуб может перейти к предметным переговорам уже в летнее трансферное окно.

22-летний Нкунку в нынешнем сезоне сыграл одиннадцать матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах, забил один гол и отдал три голевые передачи. Трансферная стоимость француза оценивается в 33 миллиона евро.

Что касается 21-летнего Конате, то он выступает на позиции центрального защитника, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.