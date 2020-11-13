Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Английский топ-клуб хочет подписать Алабу зимой, сам футболист предпочитает перейти в «Барселону» или «Реал»

13 Ноября 2020, 16:09,

Global Look Press

Футболист «Баварии» Давид Алаба может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Express, австрийцем интересуется «Ливерпуль». Отмечается, что «скаузеры» - это единственный клуб, который готов заплатить большие деньги за Алабу именно в зимнее трансферное окно. Сам Давид предпочитает доиграть сезон с «Баварией», а затем переехать в чемпионат Испании, где им интересуются «Барселона» и «Реал».

Напомним, что контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны уже долгое время не могут договориться о продлении соглашения.

28-летний защитник выступает за «Баварию» с июля 2010 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Барселона, Ливерпуль, Бавария, Давид Алаба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
13 Ноября 2020, 16:42

балалайку ему а не Барсу или Реал

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала