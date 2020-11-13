Английский топ-клуб хочет подписать Алабу зимой, сам футболист предпочитает перейти в «Барселону» или «Реал»

Футболист «Баварии» Давид Алаба может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Express, австрийцем интересуется «Ливерпуль». Отмечается, что «скаузеры» - это единственный клуб, который готов заплатить большие деньги за Алабу именно в зимнее трансферное окно. Сам Давид предпочитает доиграть сезон с «Баварией», а затем переехать в чемпионат Испании, где им интересуются «Барселона» и «Реал».

Напомним, что контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны уже долгое время не могут договориться о продлении соглашения.

28-летний защитник выступает за «Баварию» с июля 2010 года.