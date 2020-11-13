Александер-Арнольд: «Нет ни одного игрока, кто остановил бы Месси в его лучший день»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Вы можете сделать всё возможное, чтобы остановить Лео, но иногда просто нет такого способа, который позволит отобрать у него мяч. Нет ни одного игрока в мире, даже среди бывших футболистов, кто мог бы остановить его, когда он находится в лучших кондициях. Для меня он является лучшим в истории», - цитирует Трента Goal.

Напомним, что Александер-Арнольд в настоящий момент восстанавливается от травмы, которую он получил в матче с «Манчестер Сити» (1:1). Выздоровление должно занять порядка четырёх недель.