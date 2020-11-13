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13 Ноября 2020, 15:49,
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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему в детстве его считали трудным ребенком.
«В детстве я был трудным ребенком, потому что всегда хотел соревноваться со старшими, проблема заключалась в том, что я не хотел просто играть, я хотел быть лучшим из них. Если мне нужно чего-то добиться, то я сделаю это любым путём», - цитирует Фернандеша Sky Sports.
26-летний португалец является воспитанником португальского футбола. В нынешнем сезоне он сыграл одиннадцать матчей за «манкунианцев», забил шесть голов и отдал пять голевых передач. Контракт Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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