Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему в детстве его считали трудным ребенком.

«В детстве я был трудным ребенком, потому что всегда хотел соревноваться со старшими, проблема заключалась в том, что я не хотел просто играть, я хотел быть лучшим из них. Если мне нужно чего-то добиться, то я сделаю это любым путём», - цитирует Фернандеша Sky Sports.

26-летний португалец является воспитанником португальского футбола. В нынешнем сезоне он сыграл одиннадцать матчей за «манкунианцев», забил шесть голов и отдал пять голевых передач. Контракт Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2025 года.