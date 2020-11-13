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Силва хочет получить новый контракт от «Челси»

13 Ноября 2020, 15:45,

Global Look Press

Бразильский защитник «Челси» Тьяго Силва хочет продлить свой однолетний контракт с лондонским клубом. Силва отлично освоился в Премьер-лиге, создав надёжную связку в центре обороны «Челси» вместе с французом Куртом Зума. Более того, Силва был в числе номинантов на игрока месяца в октябре.

Силва признался, что ему очень нравится играть под руководством Фрэнка Лэмпарда. Англичанин много разговаривает с Тьяго и делится с ним опытом. При этом сам Силва охотно коммуницирует с молодыми игроками «Челси».

Силва надеется, что своей игрой он заслужит новый однолетний контракт.  

Напомним, Тьяго Силва перешёл в «Челси» летом на правах свободного агента из «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Челси, Тьяго Силва
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