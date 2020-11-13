Сон – лучший игрок октября в Премьер-лиге

Корейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил приз как лучший футболист Премьер-лиги в октябре. В трех матчах в прошлом месяце игрок «Тоттенхэма» отметился в каждом из них. Особенно ярким его выступление было в поединке против «Манчестер Юнайтед», когда он забил дважды и сделал голевую передачу.

Стоит сказать, что это уже третий приз Сону как лучшему футболисту месяца. До этого он становился лучшим в сентябре 2016 года и в апреле 2017 года. При этом сан Сон Хын Мин скромно заявил, что не относит себя к числу лучших футболистов английского чемпионата.

В текущем сезоне Сон за 8 матчей забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.