Сон – лучший игрок октября в Премьер-лиге

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13 Ноября 2020, 15:41,
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Корейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил приз как лучший футболист Премьер-лиги в октябре. В трех матчах в прошлом месяце игрок «Тоттенхэма» отметился в каждом из них. Особенно ярким его выступление было в поединке против «Манчестер Юнайтед», когда он забил дважды и сделал голевую передачу.
Стоит сказать, что это уже третий приз Сону как лучшему футболисту месяца. До этого он становился лучшим в сентябре 2016 года и в апреле 2017 года. При этом сан Сон Хын Мин скромно заявил, что не относит себя к числу лучших футболистов английского чемпионата.
В текущем сезоне Сон за 8 матчей забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
|Теги: Тоттенхэм, Сон Хынмин
какая лига такие и герои ... корейцы уже лучшие среди европейцев и латиносов , ничего личного , лишь как констатация факта