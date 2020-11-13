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Сон – лучший игрок октября в Премьер-лиге

13 Ноября 2020, 15:41,

Global Look Press

Корейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил приз как лучший футболист Премьер-лиги в октябре. В трех матчах в прошлом месяце игрок «Тоттенхэма» отметился в каждом из них. Особенно ярким его выступление было в поединке против «Манчестер Юнайтед», когда он забил дважды и сделал голевую передачу.

Стоит сказать, что это уже третий приз Сону как лучшему футболисту месяца. До этого он становился лучшим в сентябре 2016 года и в апреле 2017 года. При этом сан Сон Хын Мин скромно заявил, что не относит себя к числу лучших футболистов английского чемпионата.

В текущем сезоне Сон за 8 матчей забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Тоттенхэм, Сон Хынмин
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Комментарии (1)
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ARTUR
13 Ноября 2020, 16:46

какая лига такие и герои ... корейцы уже лучшие среди европейцев и латиносов , ничего личного , лишь как констатация факта

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