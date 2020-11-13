Хаверц: «Возможность завоевать титул с «Челси» сильно мотивирует»

Хавбек лондонского «Челси» Кай Хаверц назвал цели, которые ставит перед собой в лондонском клубе.

«Для меня было важно, что «Челси» имеет взгляд на развитие. Здесь сейчас происходят большие перемены. Я смотрел много матчей команды в прошлом сезоне, поэтому хорошо представлял, куда перехожу.

У нас молодая команда, которая делает упор на атакующей игре. Мы намерены что-то построить и играть в таком стиле. Возможность завоевать титул сильно мотивирует», - приводит слова немецкого полузащитника пресс-служба клуба.

В текущем сезоне АПЛ Хаверц провел семь матчей, забил гол и отдал результативную передачу.