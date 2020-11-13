Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хаверц: «Возможность завоевать титул с «Челси» сильно мотивирует»

13 Ноября 2020, 11:25,

Instagram

Хавбек лондонского «Челси» Кай Хаверц назвал цели, которые ставит перед собой в лондонском клубе.

«Для меня было важно, что «Челси» имеет взгляд на развитие. Здесь сейчас происходят большие перемены. Я смотрел много матчей команды в прошлом сезоне, поэтому хорошо представлял, куда перехожу.

У нас молодая команда, которая делает упор на атакующей игре. Мы намерены что-то построить и играть в таком стиле. Возможность завоевать титул сильно мотивирует», - приводит слова немецкого полузащитника пресс-служба клуба.

В текущем сезоне АПЛ Хаверц провел семь матчей, забил гол и отдал результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Кай Хаверц
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала