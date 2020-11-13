«Ливерпуль» назвал защитника, который заменит ван Дейка

Руководство «Ливерпуля» определилось с приоритетным вариантом усиления оборонительной линии команды. Об этом сообщает издание The Athletic.

Главной целью мерсисайдцев стал защитник Дайо Упамекано, выступающий в немецкой Бундеслиге за «РБ Лепйциг». Напомним, что чемпион Англии испытывает проблемы в обороне из-за травм Виргила ван Дейка и Джо Гомеса. Оба игрока выбыли на длительный срок из-за травмы крестообразных связок колена.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Упамекано провел шесть матчей, отметившись одним забитым мячом. Действующий контракт защитника с «быками» рассчитан до середины 2023-го года.