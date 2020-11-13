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«Ливерпуль» назвал защитника, который заменит ван Дейка

13 Ноября 2020, 09:17,


Руководство «Ливерпуля» определилось с приоритетным вариантом усиления оборонительной линии команды. Об этом сообщает издание The Athletic.

Главной целью мерсисайдцев стал защитник Дайо Упамекано, выступающий в немецкой Бундеслиге за «РБ Лепйциг». Напомним, что чемпион Англии испытывает проблемы в обороне из-за травм Виргила ван Дейка и Джо Гомеса. Оба игрока выбыли на длительный срок из-за травмы крестообразных связок колена.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Упамекано провел шесть матчей, отметившись одним забитым мячом. Действующий контракт защитника с «быками» рассчитан до середины 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Дайо Упамекано
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Комментарии (1)
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0
KING KENNI
13 Ноября 2020, 10:51

Если в январе Упамекано купят, то это будет как тот случай с Кариусом. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Если бы Кариус не накосячил в том финале, то не было бы у нас Алиссона. Так и сейчас ситуация вынуждет. Это шанс избавиться от косячника вечно подающего надежды хрусталя Гомеса. Будет отличная связка ВВД и Упамекано!

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