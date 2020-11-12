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​Обамеянг ответил на критику Крооса

12 Ноября 2020, 19:10,

Global Look Press

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг ответил на критику Тони Крооса. Немец считает, что некоторые празднования голов являются плохим примером. В качестве одного из таких примеров Кроос привёл Обамеянга, надевающего маски супергероев.

«У Тони Крооса есть дети? Просто чтобы он понимал – я делал это для своего сына и сделаю это снова. Желаю, чтобы когда-нибудь у него появились дети, и они были счастливы, как эти ученики школы», - написал Обамеянг, приложив к публикации несколько детских рисунков.  

В десяти матчах за «Арсенал» в этом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг забил четыре гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг, Тони Кроос
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