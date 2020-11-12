​Алиссон высказался о своём будущем

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон высказался по поводу своего будущего.

«У меня есть желание вернуться в Бразилию, но когда это произойдёт, знает только Бог. Я хочу следовать божьей воле и своему сердцу. Хотел бы вернуться в домой, в «Интернасьонал» - в клуб, который я люблю.

Я очень уважаю все бразильские клубы. Возможно, я даже захочу поиграть в Бразилии за какой-нибудь другой клуб. Но не знаю, смогу ли я в родной стране защищать ворота не «Интернасьонала», а другого клуба», - высказался голкипер в интервью Globo Esporte.

Действующий контракт Алиссона с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2024 года.