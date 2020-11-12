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​«Ливерпуль»: Гомес не порвал «кресты», но пропустит значительную часть сезона

12 Ноября 2020, 15:56,

Depositphotos

На официальном сайте «Ливерпуля» появилась информация по поводу состояния защитника Джо Гомеса, получившего серьёзную травму на тренировке сборной Англии.

Сообщается, что Гомес в четверг утром перенёс операцию по восстановлению сухожилия в левом колене. Отмечается, что какие-либо другие связки колена не были повреждены.

Сроки восстановления Гомеса не называются, но отмечается, что футболист пропустит значительную часть сезона 2020/2021.

Ранее «Ливерпуль» из-за травм потерял двух других ведущих защитников – Трента Александер-Арнольда и Виргила ван Дейка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Джо Гомес
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