​«Ливерпуль»: Гомес не порвал «кресты», но пропустит значительную часть сезона

На официальном сайте «Ливерпуля» появилась информация по поводу состояния защитника Джо Гомеса, получившего серьёзную травму на тренировке сборной Англии.

Сообщается, что Гомес в четверг утром перенёс операцию по восстановлению сухожилия в левом колене. Отмечается, что какие-либо другие связки колена не были повреждены.

Сроки восстановления Гомеса не называются, но отмечается, что футболист пропустит значительную часть сезона 2020/2021.

Ранее «Ливерпуль» из-за травм потерял двух других ведущих защитников – Трента Александер-Арнольда и Виргила ван Дейка.