​«Ливерпуль»: Гомес не порвал «кресты», но пропустит значительную часть сезона

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12 Ноября 2020, 15:56,
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На официальном сайте «Ливерпуля» появилась информация по поводу состояния защитника Джо Гомеса, получившего серьёзную травму на тренировке сборной Англии.
Сообщается, что Гомес в четверг утром перенёс операцию по восстановлению сухожилия в левом колене. Отмечается, что какие-либо другие связки колена не были повреждены.
Сроки восстановления Гомеса не называются, но отмечается, что футболист пропустит значительную часть сезона 2020/2021.
Ранее «Ливерпуль» из-за травм потерял двух других ведущих защитников – Трента Александер-Арнольда и Виргила ван Дейка.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Джо Гомес