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«Ливерпуль» потерял Гомеса до конца сезона

12 Ноября 2020, 11:26,

Global Look Press

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес, получивший повреждение в расположении сборной Англии, выбыл из строя на длительный срок.

Согласно информации издания The Telegraph, 23-летний футболист получил разрыв крестообразных связок. Из-за этой травмы защитник пропустит остаток нынешнего сезона.

Напомним, что ранее из-за аналогичной травмы в лазарет попал лидер оборонительной линии мерсисайдцев Виргил ван Дейк. Также в лазарете находится Трент Александер-Арнольд.

В нынешнем сезоне Гомес сыграл за «Ливерпуль» 12 поединков в различных турнирах. В активе футболиста одна результативная передача.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Джо Гомес
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Комментарии (1)
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KING KENNI
12 Ноября 2020, 12:50

В таком случае Ливерпуль проиграл титул только сам себе! Остальные в том числе и голубая помойка, при здоровом составе красных ничего им противопоставить не могли бы!
Подумать только Алиссон сколько отсутствовал. Матип и Окс вообще вечно в лазарете. Сейчас Гомес. Тьяго на которого было столько планов(креатив). ТТА и ВВД! Фабиньо!
Просто пи...ц, полный пи...ц!!!
Ливерпуль в этом сезоне преподнес титул другим командам прямо на блюдочке с голубой коемочкой!
С такими темпами получения травм, с этими ненужными сборными, костоломами из эвертона, ближе к новому году будет играть один Милнер за всех

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