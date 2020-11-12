«Ливерпуль» потерял Гомеса до конца сезона

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12 Ноября 2020, 11:26,
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Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес, получивший повреждение в расположении сборной Англии, выбыл из строя на длительный срок.
Согласно информации издания The Telegraph, 23-летний футболист получил разрыв крестообразных связок. Из-за этой травмы защитник пропустит остаток нынешнего сезона.
Напомним, что ранее из-за аналогичной травмы в лазарет попал лидер оборонительной линии мерсисайдцев Виргил ван Дейк. Также в лазарете находится Трент Александер-Арнольд.
В нынешнем сезоне Гомес сыграл за «Ливерпуль» 12 поединков в различных турнирах. В активе футболиста одна результативная передача.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Джо Гомес
В таком случае Ливерпуль проиграл титул только сам себе! Остальные в том числе и голубая помойка, при здоровом составе красных ничего им противопоставить не могли бы!
Подумать только Алиссон сколько отсутствовал. Матип и Окс вообще вечно в лазарете. Сейчас Гомес. Тьяго на которого было столько планов(креатив). ТТА и ВВД! Фабиньо!
Просто пи...ц, полный пи...ц!!!
Ливерпуль в этом сезоне преподнес титул другим командам прямо на блюдочке с голубой коемочкой!
С такими темпами получения травм, с этими ненужными сборными, костоломами из эвертона, ближе к новому году будет играть один Милнер за всех