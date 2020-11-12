Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» планирует подписать полузащитника «РБ Лейпцига»

12 Ноября 2020, 08:35,

Global Look Press

Полузащитник Кристофер Нкунку, правами на которого владеет немецкий «РБ Лейпциг», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

Согласно информации издания Sport Bild, заполучить 22-летнего французского хавбека намерен лондонский «Арсенал». В зимнее трансферное окно «канониры» сделают предложение «быкам» по переходу хавбека.

Что касается позиции «РБ Лейпцига» в этом вопросе, то немецкий клуб не собирается продавать игрока.

В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник провел семь матчей, отметившись результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Нкунку рассчитано до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Кристофер Нкунку
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Комментарии (4)
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0
ILLNAT
12 Ноября 2020, 10:51

Опять молодой французик.) Все как при Венгере.

0
altmax
12 Ноября 2020, 10:44

Я как бы не расист, но у пушкарей многовато угольков в команде, бОльшая часть из которых максимум для Лиги 1 создана. Уиллок, Найлс, Сака, Нельсон, Нкетия - мне грустно за будущее "английской" сборной.

0
Petrov Alexander
12 Ноября 2020, 12:11

Пока сборная Англии нормальная.

1
Boris
12 Ноября 2020, 09:38

Ну вот он уровень современного Арсенала. А кто-то еще удивляется, что они Астон Вилле поигрывают.

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