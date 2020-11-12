«Ювентус» планировал вернуть Погба до пандемии коронавируса

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба мог вернуться в Италию.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, видеть француза у себя хотел «Ювентус». До ситуации с коронавирусом туринцы были уверены, что им удастся вернуть Погба летом, но после экономического кризиса данный трансфер стал невозможен.

27-летний полузащитник уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Поль сыграл за «Манчестер Юнайтед» одиннадцать матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт хавбека с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2022 года.