Руководство «Манчестер Юнайтед» доверяет Сульшеру, в клубе уверены, что он контролирует ситуацию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не покинет клуб, несмотря на слухи в СМИ.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, информация о том, что Сульшер покинул бы в клуб в случае поражения от «Эвертона» (3:1) не соответствует действительности. Руководство «манкунианцев» доверяет Сульшеру и считает, что он полностью контролирует ситуацию.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера с десятью очками занимает четырнадцатую строчку в английской Премьер-лиге. А в Лиге чемпионов дела у «манкунианцев» скалываются намного лучше, они возглавляют таблицу группы H с шестью очками.