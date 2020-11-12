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Руководство «Манчестер Юнайтед» доверяет Сульшеру, в клубе уверены, что он контролирует ситуацию

12 Ноября 2020, 00:13,

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не покинет клуб, несмотря на слухи в СМИ.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, информация о том, что Сульшер покинул бы в клуб в случае поражения от «Эвертона» (3:1) не соответствует действительности. Руководство «манкунианцев» доверяет Сульшеру и считает, что он полностью контролирует ситуацию.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера с десятью очками занимает четырнадцатую строчку в английской Премьер-лиге. А в Лиге чемпионов дела у «манкунианцев» скалываются намного лучше, они возглавляют таблицу группы H с шестью очками.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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