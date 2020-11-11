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«Ювентус» связывался с окружением Жезуса

11 Ноября 2020, 23:35,

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Итальянский топ-клуб проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Габриэлу Жезусу.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, этим клубом является «Ювентус». Туринцы уже связывались с окружением бразильского нападающего. Отмечается, что сам Жезус хотел бы остаться в «Манчестер Сити», этого хочет и клуб. Ожидается, что в ближайшее время Габриэл продлит контракт с «горожанами».

23-летний форвард перешёл в «Манчестер Сити» в 2017 году из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. Контракт Жезуса с английским клубом будет действовать ещё три сезона, а его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Манчестер Сити, Габриэл Жезус
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