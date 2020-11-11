Саутгейт – о травме Гомеса: «Расстроило то, что он испытал боль»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о травме защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса, которую он получил в расположении национальной команды.

«Я не могу вам сказать, насколько это серьезно, поскольку ему ещё предстоит пройти медицинское обследование. Больше всего расстроило то, что он испытал сильную боль. Надеюсь и верю, что он выбыл на короткий промежуток времени», - цитирует Саутгейта Sky Sports.

Сборной Англии завтра, 12 ноября, в рамках товарищеского матча предстоит принять на своём поле сборную Ирландии, начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.