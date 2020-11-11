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​Райола больше не агент Лингарда

11 Ноября 2020, 18:56,

LiveSport.Ru

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прекратил трудовые отношения с известным агентом Мино Райолой. Об этом сообщает ESPN. 27-летний английский футболист решил доверить свою карьеру родственникам и другим близким людям, передаёт источник.

Стоит сказать, что в последние сезоны карьера Джесси Лингарда пошла по нисходящей. В сезоне 2020/2021 Лингард провёл на футбольном поле только 99 минут, причём в играх Кубка английской лиги.

За последние полтора года оценочная стоимость Джесси Лингарда по данным авторитетного портала transfermarkt снизилась с 40 до 14 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Мино Райола, Джесси Лингард
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