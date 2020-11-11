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​Лэмпард видит в Зума лидера защиты «Челси» на долгие годы

11 Ноября 2020, 18:40,

Global Look Press

Защитник «Челси» Курт Зума в обозримом будущем подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в подкасте HereWeGoPodcast. Он отметил, что главный тренер «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард счастлив видеть Зума в своей команде и видит в нём лидера защиты в долгосрочной перспективе.

Курт Зуман перешёл в «Челси» из «Сент-Этьена» в начале 2014 года. Действующий контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

В сезоне 2020/2021 Курт Зума провёл за «Челси» двенадцать матчей в различных соревнованиях и даже отметился тремя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Курт Зума
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