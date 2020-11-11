​Лэмпард видит в Зума лидера защиты «Челси» на долгие годы

Защитник «Челси» Курт Зума в обозримом будущем подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в подкасте HereWeGoPodcast. Он отметил, что главный тренер «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард счастлив видеть Зума в своей команде и видит в нём лидера защиты в долгосрочной перспективе.

Курт Зуман перешёл в «Челси» из «Сент-Этьена» в начале 2014 года. Действующий контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

В сезоне 2020/2021 Курт Зума провёл за «Челси» двенадцать матчей в различных соревнованиях и даже отметился тремя забитыми мячами.