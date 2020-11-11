Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

​«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по возвращению Роналду

11 Ноября 2020, 17:56,

Instagram

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает A Bola, ссылаясь на телевизионную сеть FOX, «красные дьяволы» уже связались с агентом игрока Жорже Мендешем. Клуб хочет узнать, насколько Роналду заинтересован в возвращении на «Олд Траффорд», и готов ли «Ювентус» продать игрока в летнее трансферное окно.

Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона 2021/2022, то есть туринский клуб может быть заинтересован в продаже игрока летом.

В пяти матчах за «Ювентус» в сезоне 2020/2021 Криштиану Роналду забил шесть голов и отдал один результативный пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы