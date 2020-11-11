​«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по возвращению Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает A Bola, ссылаясь на телевизионную сеть FOX, «красные дьяволы» уже связались с агентом игрока Жорже Мендешем. Клуб хочет узнать, насколько Роналду заинтересован в возвращении на «Олд Траффорд», и готов ли «Ювентус» продать игрока в летнее трансферное окно.

Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона 2021/2022, то есть туринский клуб может быть заинтересован в продаже игрока летом.

В пяти матчах за «Ювентус» в сезоне 2020/2021 Криштиану Роналду забил шесть голов и отдал один результативный пас.