​Кризис «Ливерпуля» усугубляется: Джо Гомес получил серьёзную травму

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил серьёзную травму в расположении сборной Англии. Как сообщает Daily Mail, 23-летний футболист выбыл на длительный срок. В ближайшее время стоит ожидать официальной информации на этот счёт.

Таким образом, кризис «Ливерпуля» с травмами в линии обороны усугубился. Ранее Юрген Клопп потерял примерно на месяц Трента Алексадер-Арнольда и на длительный срок Виргила ван Дейка.

В сезоне 2020/2021 Джо Гомес провёл за «Ливерпуль» двенадцать матчей в различных соревнованиях. На счету центрального защитника, способного также действовать на флангах, один результативный пас.