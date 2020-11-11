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​Кризис «Ливерпуля» усугубляется: Джо Гомес получил серьёзную травму

11 Ноября 2020, 17:43,

Depositphotos

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил серьёзную травму в расположении сборной Англии. Как сообщает Daily Mail, 23-летний футболист выбыл на длительный срок. В ближайшее время стоит ожидать официальной информации на этот счёт.

Таким образом, кризис «Ливерпуля» с травмами в линии обороны усугубился. Ранее Юрген Клопп потерял примерно на месяц Трента Алексадер-Арнольда и на длительный срок Виргила ван Дейка.

В сезоне 2020/2021 Джо Гомес провёл за «Ливерпуль» двенадцать матчей в различных соревнованиях. На счету центрального защитника, способного также действовать на флангах, один результативный пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Джо Гомес
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