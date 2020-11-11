Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Пепе недоволен своим положением в «Арсенале»

11 Ноября 2020, 13:15,

Global Look Press

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Николя Пепе прокомментировал свое нынешнее положение в английском клубе.

«Моя основная цель - много играть, получать больше практики на поле. Футболист, которому доверяют, может быть счастливым. Я же смогу улыбаться только тогда, когда стану появляться на поле чаще. Постоянное пребывание в запасе меня удручает», - передает слова 25-летнего футболиста издание Sky Sports.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Пепе провел семь матчей и отметился одним забитым мячом.

После восьми туров «Арсенал» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Николя Пепе
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
11 Ноября 2020, 14:36

перспективный игрок мог бы заиграть но не в АПЛ, 80 лямов на ветер...

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LMI
11 Ноября 2020, 14:09

Ну так играть нужно, а не бестолково по полю бегать
Дохрена недовольных в Арсенале, что и самого Арсенала уже не видно в болоте

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