Пепе недоволен своим положением в «Арсенале»

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Николя Пепе прокомментировал свое нынешнее положение в английском клубе.

«Моя основная цель - много играть, получать больше практики на поле. Футболист, которому доверяют, может быть счастливым. Я же смогу улыбаться только тогда, когда стану появляться на поле чаще. Постоянное пребывание в запасе меня удручает», - передает слова 25-летнего футболиста издание Sky Sports.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Пепе провел семь матчей и отметился одним забитым мячом.

После восьми туров «Арсенал» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице АПЛ.