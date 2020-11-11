Пепе недоволен своим положением в «Арсенале»

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11 Ноября 2020, 13:15,
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Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Николя Пепе прокомментировал свое нынешнее положение в английском клубе.
«Моя основная цель - много играть, получать больше практики на поле. Футболист, которому доверяют, может быть счастливым. Я же смогу улыбаться только тогда, когда стану появляться на поле чаще. Постоянное пребывание в запасе меня удручает», - передает слова 25-летнего футболиста издание Sky Sports.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Пепе провел семь матчей и отметился одним забитым мячом.
После восьми туров «Арсенал» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Николя Пепе
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