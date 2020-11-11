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Таунсенд: «Манчестер Сити» стоит задуматься над трансфером Роналду»

11 Ноября 2020, 10:10,

Depositphotos

Хавбек Андрос Таунсенд, выступающий за бирмингемскую «Астон Виллу», советует руководству «Манчестер Сити» подписать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Если туринцы захотят расстаться с Криштиану, а манкунианцам понадобится усиление в атаку, то им стоит задуматься над трансфером Роналду. Я помню, что ему уже 35 лет, однако с его стилем игры он мог бы легко забивать по 25 голов за сезон в «Манчестер Сити», - цитирует Таунсенда tribalfootball.

Ранее появилась информация, что «Ювентус» может обменять Роналду на бразильца Неймара. Контракт португальца с итальянским грандом истекает летом 2022-го года.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Криштиану Роналду, Андрос Таунсенд
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Комментарии (4)
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0
Promt Roman
11 Ноября 2020, 19:40

И гнома сверху. Я б посмотрел на такой тандем.

1
weor weor
11 Ноября 2020, 19:02

Кристал Пэлас, а не Астон Вилла!

1
weor weor
11 Ноября 2020, 19:01

А́ндрос Дэ́ррил Та́унсенд — английский футболист, полузащитник клуба «Кристал Пэлас» и сборной Англии

0
PoliticExpert
11 Ноября 2020, 14:50

А мне кажется, что он прям чётко на своём месте. Хотя, конечно, он может усилить любой клуб и не боится новых вызовов.

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