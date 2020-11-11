Таунсенд: «Манчестер Сити» стоит задуматься над трансфером Роналду»

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11 Ноября 2020, 10:10,
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Хавбек Андрос Таунсенд, выступающий за бирмингемскую «Астон Виллу», советует руководству «Манчестер Сити» подписать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Если туринцы захотят расстаться с Криштиану, а манкунианцам понадобится усиление в атаку, то им стоит задуматься над трансфером Роналду. Я помню, что ему уже 35 лет, однако с его стилем игры он мог бы легко забивать по 25 голов за сезон в «Манчестер Сити», - цитирует Таунсенда tribalfootball.
Ранее появилась информация, что «Ювентус» может обменять Роналду на бразильца Неймара. Контракт португальца с итальянским грандом истекает летом 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Криштиану Роналду, Андрос Таунсенд
И гнома сверху. Я б посмотрел на такой тандем.
Кристал Пэлас, а не Астон Вилла!
А́ндрос Дэ́ррил Та́унсенд — английский футболист, полузащитник клуба «Кристал Пэлас» и сборной Англии
А мне кажется, что он прям чётко на своём месте. Хотя, конечно, он может усилить любой клуб и не боится новых вызовов.