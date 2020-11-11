Таунсенд: «Манчестер Сити» стоит задуматься над трансфером Роналду»

Хавбек Андрос Таунсенд, выступающий за бирмингемскую «Астон Виллу», советует руководству «Манчестер Сити» подписать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Если туринцы захотят расстаться с Криштиану, а манкунианцам понадобится усиление в атаку, то им стоит задуматься над трансфером Роналду. Я помню, что ему уже 35 лет, однако с его стилем игры он мог бы легко забивать по 25 голов за сезон в «Манчестер Сити», - цитирует Таунсенда tribalfootball.

Ранее появилась информация, что «Ювентус» может обменять Роналду на бразильца Неймара. Контракт португальца с итальянским грандом истекает летом 2022-го года.