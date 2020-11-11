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В АПЛ ответили на призыв Гвардиолы и Клоппа о возвращении пяти замен

11 Ноября 2020, 08:33,

Depositphotos

Гендиректор АПЛ Ричард Мастерс отреагировал на требования главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы вернуть пять замен в матчах чемпионата Англии.

«Проведение пяти замен вносит дисбаланс в футбольный матч. Мы уже провели два голосования по этому вопросу, и оба раза был поддержан формат трех замен. Поэтому я не думаю, что что-то изменится в ближайшем будущем», - приводит слова руководителя портал Goal.

После восьми туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, а «Манчестер Сити» располагается на десятой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп
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