В АПЛ ответили на призыв Гвардиолы и Клоппа о возвращении пяти замен

Гендиректор АПЛ Ричард Мастерс отреагировал на требования главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы вернуть пять замен в матчах чемпионата Англии.

«Проведение пяти замен вносит дисбаланс в футбольный матч. Мы уже провели два голосования по этому вопросу, и оба раза был поддержан формат трех замен. Поэтому я не думаю, что что-то изменится в ближайшем будущем», - приводит слова руководителя портал Goal.

После восьми туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, а «Манчестер Сити» располагается на десятой строчке.