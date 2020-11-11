Жота недоволен рейтингом в FIFA 21

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота остался недоволен своим рейтингом в футбольном симуляторе FIFA 21 от компании EA Sports.

«Они, наверное, были в шоке от моего трансфера в «Ливерпуль». Разработчики думали, что я останусь в «Вулверхэмптоне», а после переходе даже не удосужились пересмотреть мои показатели. Моя статистика осталась без изменений. Я был лучшим голеадором Лиги Европы, но им нет дела до этого», - цитирует Жоту издание O Jogo.

В нынешнем сезоне 23-летний португальский хавбек провел шесть матчей в английской Премьер-лиге, отметившись тремя забитыми мячами.