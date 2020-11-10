Вейналдум ответил на вопрос о продлении контракта

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум ответил на вопрос о ситуации с его контрактом.

«Я ничего не могу сказать о своём контракте, задайте этот вопрос «Ливерпулю».

Они не отвечают? Я ничего не могу сказать по этому поводу, в том числе о том, идут ли сейчас переговоры. Извините», - цитирует Вейналдума Parool.

В летнее трансферное окно в СМИ неоднократно появлялись слухи об интересе «Барселоны» к персоне Вейналдума.

В нынешнем сезоне 29-летний голландец сыграл за «Ливерпуль» тринадцать матчей во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Контракт Вейналдума с «Ливерпулем» рассчитан до конца нынешнего сезона.