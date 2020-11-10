Аллан: «В Италии маленькие клубы слишком уважают большие, в Англии такого нет»

Бразильский полузащитник «Эвертона» Аллан рассказал, почему он принял решение покинуть «Наполи».

«Такое происходит. Мое время в «Наполи» подошло к концу, пришло время сменить атмосферу и познакомиться с новой культурой и новым клубом. Я верю, что «Эвертон» способен на большие дела.

Английский футбол отличается от итальянского. В Италии очень много тактики, маленькие клубы слишком уважают топ-клубы. В Англии конкуренция очень высока, все клубы настроены на победу», - цитирует Аллана globoesporte.

29-летний бразилец в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей за «Эвертон» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.