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Шоу пропустит месяц из-за травмы

10 Ноября 2020, 20:14,

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Фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получил травму в матче против «Эвертона» (3:1).

Как сообщает пресс-служба «манкунианцев», англичанин пропустит около месяца из-за повреждения подколенного сухожилия.

Напомним, что Шоу был заменён на 67-й минуте матча с «Эвертоном».

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес, перешедший в летнее трансферное окно из «Порту», выздоровел от коронавируса и сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Алекс был вызван в сборную Бразилии.

«Манчестер Юнайтед» набрал десять очков в семи матчах и занимает четырнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Люк Шоу, Алекс Теллес
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