Шоу пропустит месяц из-за травмы

Фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получил травму в матче против «Эвертона» (3:1).

Как сообщает пресс-служба «манкунианцев», англичанин пропустит около месяца из-за повреждения подколенного сухожилия.

Напомним, что Шоу был заменён на 67-й минуте матча с «Эвертоном».

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес, перешедший в летнее трансферное окно из «Порту», выздоровел от коронавируса и сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Алекс был вызван в сборную Бразилии.

«Манчестер Юнайтед» набрал десять очков в семи матчах и занимает четырнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.