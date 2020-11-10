​Тьяго Силва пожаловался на головную боль из-за стиля АПЛ

Защитник «Челси» Тьяго Силва сравнил чемпионаты Франции, Италии и Англии, где ему посчастливилось поиграть.

«Это три очень разные футбольные школы. У меня большой опыт обучения в Италии, это одна из лучших школ в плане обороны. Ещё в ранние годы у меня такие отличные партнёры, как Мальдини и Неста. За два года я смог многому у них научиться.

Чемпионат Франции более физический. «ПСЖ» доминирует над соперниками, поэтому нам приходилось рисковать и больше идти вперёд.

Теперь я оказался в Англии. После двух последних матчей у меня была сильная головная боль, потому что приходится постоянно вступать в верховые единоборства. Темп в Англии очень высок, он отличается от темпа в других лигах», - цитирует Силву Goal.com.