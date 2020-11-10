​Маскот «Арсенала» вернулся к работе

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10 Ноября 2020, 19:16,
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Чуть более месяца прошло с того момента, как стало известно о сокращении маскота лондонского «Арсенала» Гуннерзавра. Тогда многие футбольные фанаты со всего мира заступились за маскота, функции которого с 1993 года исполнял Джерри Куай.
Теперь маскот вернулся к работе на стадионе «Эмирейтс». Об этом сообщается на его странице в Twitter.
Back at Emirates Stadium today pic.twitter.com/NF7FcNWYhI— Gunnersaurus (@Gunnersaurus) November 10, 2020
В восьми сыгранных турах Премьер-лиги «Арсенал» смог раздобыть лишь двенадцать зачётных баллов. Команда Микеля Артеты располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице.
После паузы на матчи сборных «Арсенал» проведёт выездной матч против «Лидса».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон
Неделей бы раньше. Мог бы Грилиша держать.
надо его на поле выпускать! в оборону!
Ну все - начнем теперь возрождение