​Маскот «Арсенала» вернулся к работе

Чуть более месяца прошло с того момента, как стало известно о сокращении маскота лондонского «Арсенала» Гуннерзавра. Тогда многие футбольные фанаты со всего мира заступились за маскота, функции которого с 1993 года исполнял Джерри Куай.

Теперь маскот вернулся к работе на стадионе «Эмирейтс». Об этом сообщается на его странице в Twitter.

Back at Emirates Stadium today pic.twitter.com/NF7FcNWYhI — Gunnersaurus (@Gunnersaurus) November 10, 2020

В восьми сыгранных турах Премьер-лиги «Арсенал» смог раздобыть лишь двенадцать зачётных баллов. Команда Микеля Артеты располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице.

После паузы на матчи сборных «Арсенал» проведёт выездной матч против «Лидса».