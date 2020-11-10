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​Маскот «Арсенала» вернулся к работе

10 Ноября 2020, 19:16,

Pixabay

Чуть более месяца прошло с того момента, как стало известно о сокращении маскота лондонского «Арсенала» Гуннерзавра. Тогда многие футбольные фанаты со всего мира заступились за маскота, функции которого с 1993 года исполнял Джерри Куай.

Теперь маскот вернулся к работе на стадионе «Эмирейтс». Об этом сообщается на его странице в Twitter.

 

В восьми сыгранных турах Премьер-лиги «Арсенал» смог раздобыть лишь двенадцать зачётных баллов. Команда Микеля Артеты располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице.

После паузы на матчи сборных «Арсенал» проведёт выездной матч против «Лидса».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон
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Комментарии (3)
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0
Tytus
10 Ноября 2020, 23:36

Неделей бы раньше. Мог бы Грилиша держать.

0
pol-black
10 Ноября 2020, 22:54

надо его на поле выпускать! в оборону!

0
LMI
10 Ноября 2020, 20:34

Ну все - начнем теперь возрождение

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